У Збаражі затримали водія напідпитку

Нетверезе водіння та надання неправомірної вигоди: жителя Скалата притягнуть до адміністративної та кримінальної відповідальності

Під час патрулювання на території обслуговування співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №4 м.Збараж зупинили водія автомобіля «Daewoo Lanos» за порушення правил дорожнього руху – обігнав інший транспортний засіб у забороненому місці.

Спілкуючись з керманичем, – 33-річним жителем Скалата, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Проте пройти освідування на місці події або у медичному закладі чоловік відмовився.

З метою уникнення адміністративної відповідальності водій запропонував поліцейським гроші та поклав 200 доларів на сидіння службового авто та 100 доларів – у кишеню поліцейському.

Екіпаж викликав на місце події слідчо-оперативну групу для документування кримінального правопорушення.

Відомості за даним фактом внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років.

Також поліцейські склали на правопорушника адмінпротокли за двома статтями КУпАП: ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) та ст. 130 (керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння).

За керування транспортним засобом у стані сп’яніння загрожує штраф у розмірі 17000 грн з позбавленням права керування на один рік.