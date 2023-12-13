Людмилу Марченко та її помічницю з Тернопільщини судитимуть за отримання понад 11 тис. доларів хабаря

Сьогодні, 13 грудня, прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України та її помічниці, яких викрили на отриманні 11,3 тис. доларів США за перетин кордону. Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що депутат спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».

Слідством встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці. Перший епізод – отримання від громадянина за безперешкодний перетин кордону неправомірної вигоди у розмірі 6 тис. дол. США. Другий — отримання 5300 дол. США.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.