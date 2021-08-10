«Без минулого немає майбутнього»: команда Чайківського закликає вшанувати пам‘ять борців за волю України

Завдання кожного патріота берегти та шанувати свою історію, саме тому до 30-ї річниці Незалежності України команда Івана Чайківського «За майбутнє» вирішила організувати акцію «Без минулого немає майбутнього».

Без минулого немає майбутнього, адже наше «вчора» визначає, ким ми є «сьогодні»! Самостійністю і незалежністю ми завдячуємо тим, хто ціною власного життя, віками відстоював наше право бути українцями. Тому всі пам’ятаймо, Україну ми не отримали від батьків, ми позичили її у дітей,— говорить Іван Чайківський, народний депутат України («За майбутнє»).

Боротьба українського народу за самостійність і незалежність тривала багато століть. Наші герої до сьогодні віддають життя, щоб у нас було щасливе майбутнє. Та з часом їхні імена забувають, а могили залишаються недоглянуті.

Дослідіть минуле свого міста чи села, відвідайте місцевий цвинтар та наведіть лад на могилах борців за незалежність України: козаків, Січових стрільців, воїнів Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки, оунівців, бандерівців, мельниківців, місцевих дисидентів, священиків,— наголошує Любомир Крупа, депутат Тернопільської обласної ради.

Тому організатори акції закликають місцевих активістів, вчителів, священиків, молодь долучитися до акції «Без минулого немає майбутнього»: знайти і прибрати закинуті могили борців за незалежність України.

Представники команди Чайківського «За майбутнє» на Лановеччині відвідали могили активного борця за волю України, начальника штабу групи УПА «Волинь-Південь» Івана Климишина, відомого за псевдо «Крук» та його побратимів. Долучайтеся до поширення інформації про місцевих борців за волю нашої країни та впорядкуйте їхні могили,— закликає кожну громаду Тернопільщини Василь Хомінець, депутат Тернопільської обласної ради.

Долучаються до акції і представники команди в інших громадах. До прикладу координаторка партії в Чортківському районі Ірина Гулька відвідала символічну могилу борцям за волю України в селі Скородинці Чортківської ОТГ і вшанувала пам’ять вихідця цього села Михайла Шпитка (псевдо «Голуб»). А її колега з Кременця Ірина Самойленко впорядкувала могили Січових Стрільців та оунівця Василя Зажерея.





