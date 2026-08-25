На Коновальця у Тернополі дістали з-під землі тіла двох чоловіків

У Тернополі завершили рятувальні роботи на вулиці Коновальця, де під час земляних робіт ґрунтом засипало двох чоловіків.

За інформацією журналістки, яка перебуває на місці події, рятувальники дістали на поверхню тіла обох потерпілих, повідомляє 20 хвилин.

Нагадаємо, обвал ґрунту стався 25 серпня близько 16:50. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучили працівників ДСНС, поліцію та інші профільні служби.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. За інформацією Тернопільської міської ради, дозвільних документів на проведення цих земляних робіт не надавали, а комунальні служби до них не залучалися.

За інформацією Головного Управління ДСНС України в Тернопільській області, повідомлення про надзвичайну подію надійшло близько 16:35. Повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

На місце прибули 20 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС. Надзвичайники стабілізували ґрунт і провели аварійно-рятувальні роботи, однак врятувати обох чоловіків не вдалося.

З родичами загиблих працювали психологи ДСНС.

Наразі обставини трагедії встановлюють відповідні служби.

Рятувальники наголошують, що під час робіт у глибоких траншеях необхідно обов’язково укріплювати їхні стінки та суворо дотримуватися правил охорони праці. Нехтування вимогами безпеки може призвести до смертельних наслідків.