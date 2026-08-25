У Тернополі з-під землі дістали тіло одного з чоловіків, яких засипало на Коновальця

У Тернополі під час земляних робіт на вулиці Коновальця ґрунтом засипало двох чоловіків. Станом на 19:47 рятувальники дістали на поверхню тіло одного з потерпілих. Повідомляє 20 хвилин.

Рятувальна операція триває.

Надзвичайники, поліцейські та інші профільні служби продовжують працювати на місці події.

Нагадаємо, обвал ґрунту стався близько 16:50 25 серпня під час проведення земляних робіт. За словами речниці Тернопільської міської ради Мар’яни Зварич, дозвільних документів на проведення цих робіт міськрада не надавала, а комунальні служби до них не залучалися.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.