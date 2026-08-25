Обвал ґрунту забрав два життя: подробиці трагедії у Тернополі

У Тернополі через обвал ґрунту в 6-метровій траншеї загинули двоє чоловіків

У Тернополі 25 серпня сталася смертельна трагедія під час земляних робіт. На вулиці Євгена Коновальця в 6-метровій траншеї обвалився ґрунт, під завалом опинилися двоє чоловіків.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло близько 16:35.

На місце прибули 20 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС. Надзвичайники стабілізували ґрунт і провели аварійно-рятувальні роботи, однак врятувати обох чоловіків не вдалося.

З родичами загиблих працювали психологи ДСНС.

Наразі обставини трагедії встановлюють відповідні служби.

Рятувальники наголошують, що під час робіт у глибоких траншеях необхідно обов’язково укріплювати їхні стінки та суворо дотримуватися правил охорони праці. Нехтування вимогами безпеки може призвести до смертельних наслідків.