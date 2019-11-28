На Привокзальному майдані горіло, евакуювали більше 50 людей

28 листопада о 13:09 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у підсобному приміщенні Центру обробки поштових відправлень ТДАТ «Укрпошта» на вулиці Привокзальна 4 у місті Тернопіль. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

На місце оперативно направили бійців ДСНС. На момент прибуття площа загорання становила 30 м.кв. Рятувальники, у складі газодимозахисної ланки, проклали рукавні лінії та вирушили до осередку пожежі, який знаходився у підвальному приміщенні даної будівлі.

Завдяки професійним та оперативним діям вогнеборців уже о 13:36 загорання локалізували, а о 13:50 – повністю ліквідували.

На місці події працювало 3 відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини та бійці частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. Всього до ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.

Разом з представниками об’єкту проведено евакуацію 52 чоловік., – йдеться у повідомленні рятувальників.

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