На привокзальному майдані Тернополя хочуть збудувати ще один торговий центр

Досі громада міста #Тернопіль не відійшла від нахабної забудови зеленої зони на привокзальному майдані.

Пам’ятаєте? Чи не кожен з нас вболівав за те, щоб клаптик зелені біля вокзалу, в центрі міста, перетворили в будмайданчик. Протести, правоохоронці, закон тоді не допомогли. Будову, склалось враження у багатьох, лобіювали очільники міста. І байдуже, що і містобудівна документація і громада і архітектори кричали «Зупиніть будівельне свавілля. Припиніть дерибан». Та «бабло перемогло» добро. А безкарність, як відомо, породжує нові злочини.

Вже декілька днів працівники закладів на привокзальному гудуть про початок нової будови. Це не чутки: вість розносять молодики спортивної зовнішності. Можливо ті самі «патріоти», які минулого місяця зірвали засідання сесії міської ради. На ньому мали бути звіти начальників управлінь – підлеглих мера. Можливо злякався Сергій Віталійович, що когось звільнять. Зараз порушена кримінальна справа і сам міський голова депутатами обвинувачений в кримінальному правопорушені. Але з тим розбереться слідство.

Ми ж маємо біду – з дня на день стартує будова нового торгового центру на чи не останній зеленій зоні Привокзального. Офіційно відомо, що будуватимуть на 150 квадратних метрах. Офіційно земля за відділом технічного нагляду міської ради. Основна офіційна мета – реконструкція зупинки громадського транспорту. Але ж вона там є і всі ми це бачимо. Та й висота майбутньої бідівлі – більше 10 метрів. Нічого така зупинка.

Як розгортатимуться події? Напевне знов переможуть гроші… Хоча є шанс – київські правоохоронці. Вони вже не раз навідувались в файне місто з обшуками та допитами. Подейкують, що зібрана солідна доказова база обкрадання громади, тобто тернополян.

Багно тернопільського вибору 2015