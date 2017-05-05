Кременець. Крапля краси під горами (відео)
Під майже 400-метровою стіною стрімких кременецьких гір виблискує крапля краси – місто Кременець Тернопільської області.
За матеріалами: https://md-ukraine.com/ua/page/114_kr…
Під майже 400-метровою стіною стрімких кременецьких гір виблискує крапля краси – місто Кременець Тернопільської області.
За матеріалами: https://md-ukraine.com/ua/page/114_kr…
One thought on “Кременець. Крапля краси під горами (відео)”
Молодці, треба пропагувати наше, треба щоб всі бачили красу нашого краю