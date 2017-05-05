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Кременець. Крапля краси під горами (відео)

Redaktor 141 Views 1 коментар

Під майже 400-метровою стіною стрімких кременецьких гір виблискує крапля краси – місто Кременець Тернопільської області.
За матеріалами: https://md-ukraine.com/ua/page/114_kr…

One thought on “Кременець. Крапля краси під горами (відео)

  • Олександр
    17:03 | 5 травня, 2017 at 17:03
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    Молодці, треба пропагувати наше, треба щоб всі бачили красу нашого краю

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