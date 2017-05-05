Суд першої інстанції вирішив, що поділ дітей на своїх та чужих Сергієм Надалом, є неправомірним (документ)

Суд першої інстанції вирішив що поділ дітей на своїх та чужих (за міцем прописки) виконавчим комітетом ТМР є неправомірним. Про це повідомляє Павло Іванечко.

Нагадаємо, мешканець села Гаї Шевченківські Павло Іванечко подав у суд на міську раду Тернополя через вимогу бюджетного законодавства України розділити плату за харчування дітей, які належать до різних територіальних громад, у дошкільних навчальних закладах.

Ініціаторм такого поділ був сам міський голова Тернополя Сергій Надал.

Лікувати та навчати мешканців приміських сіл у тернопільських комунальних закладах за кошти з міського бюджету більше не будуть. Ми знаємо, що значна кількість людей лікуються в медичних закладах міста Тернополя, які не проживають в Тернополі, знаємо, що значна кількість дітей відвідують наші учбові позашкільні навчальні заклади, які утримуються виключно за кошти платників податків міста Тернополя, за кошти міського бюджету Якщо їхні діти чи їхні люди бажають навчатися або лікуватися в медичних закладах міста Тернополя, значить, вони повинні за це оплатити з коштів власних бюджетів. Якщо якому селу цих коштів не вистачає, є для цього Тернопільська районна рада, яка повинна виділити відповідну суму коштів з районного бюджету для того, щоб оплатити вартість цих послуг. Тому що ми не можемо за кошти бюджету міста Тернополя утримувати соціальні видатки для людей, які проживають в інших населених пунктах і мають свої власні бюджет, так прокоментував свою позицію мер одному з телеканалів міста.