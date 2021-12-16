На Тернопільщині 11 дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування отримали сертифікати на придбання квартир

11 дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування з Тернопільщини отримали сертифікати на придбання квартир.

Власне житло має стати опорою, своєрідною компенсацією за те, що ці діти недоотримали: батьківську увагу і тепло родинної оселі. Минулого року на придбання квартир держава виділила 3 мільйони гривень субвенції, а у 2021 році — 12 мільйонів гривень.

Уряд і Президент щороку посилюють допомогу. Ми хочемо, щоб діти зростали і розвивались в Україні, будували своє майбутнє на Батьківщині. Напередодні Дня святого Миколая, ці сертифікати на житло стануть маленьким дивом для вас, діти! Бажаю вам створити міцні і дружні сім’ї, та відчувати затишок рідного дому! – каже голова ОДА Володимир Труш.