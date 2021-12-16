На Тернопільщині в колишньому протитуберкульозному диспансері розмістять батальйон територіальної оборони

У Білобожницькій громаді розміститься окремий батальйон територіальної оборони Чортківського району. Про це повідомляють у громаді.

15 грудня у селі Білобожниця відбувся робочий візит командира військової частини А7167 Давибіди Максима з військовослужбовцями з метою ознайомлення із базою розміщення в адміністративних будівлях (- в колишньому протитуберкульозному диспансері) батальйону оборони.

З місяця лютого 2022 року, даний батальйон запрацює у селі Білобожниця для охорони Чортківського району.

Згідно з цим, у Білобожницькій громаді є відкриті вакантні місця на контрактну службу у в/ч А7167.