На Тернопільщині 172 особи з COVID-19 – одужали

172 ЛЮДЕЙ З COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ОДУЖАЛИ

ℹ️Згідно з даними обласного лабораторного центру в області від початку епідемії коронавірусу з підтвердженим COVID-19 одужали 172 людей

🔹Монастириський район – 89

🔹Чортківський район – 14

🔹Тернопіль – 12

🔹Козівський район – 9

🔹Заліщицький район –15

🔹Шумський район – 9

🔹Кременецький район – 4

🔹Борщівський район – 5

🔹Бучацький район – 3

🔹Тернопільський район – 3

🔹Підгаєцький район – 2

🔹Гусятинський район – 2

🔹Збаразький район -2

🔹Зборівський район -1

🔹Теребовлянський район – 1

🔹Бережанський район – 1

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