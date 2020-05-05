На Тернопільщині поблизу ставка виявлено міни та гранату

Тернопільська область: 04 травня знешкоджено 21 вибухонебезпечний предмет. Роботи по знешкодженню ще 3 боєприпасів – тривають.

4 травня до Управління надійшло повідомлення, що В с. Добриводи Збаразького району, поблизу місцевого ставка, виявлено 17 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни – мінометні міни різного калібру та ручна граната.

Також небезпечні знахідки виявили в Козівському, Зборівському та Бучацькому районі. Всього по цих районах зафіксовано 4 випадки виявлення вибухонебезпечних предметів, вилучено 4 артилерійських снаряди різного калібру. Сапери ДСНС знешкодили боєприпаси в безпечному місці.



Крім цього, у м. Ланівці по вул. Вишнівецька, на присадибній ділянці місцевого жителя, під час проведення земляних робіт виявлено 1 артснаряд калібром 76 мм. Ще 2 артснаряди калібром 150 мм знайшли місцеві жителі в полі поблизу с. Сапанів Кременецького району.



05.05. піротехніки виїхали на місце знахідок, обстежать прилеглу територію та знешкодять виявлені боєприпаси