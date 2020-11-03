У смерті матері жителька Бучацького району звинувачує місцевих лікарів

Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником – кримінальне провадження за цією статтею розслідують правоохоронці Бучацького відділення поліції.

Другого листопада до них надійшла заява від жительки району. Жінка просить притягнути до кримінальної відповідальності лікарів Золотопотоцької райлікарні. Заявниця стверджує, що медики неналежно виконували свої професійні обов’язки і це стало причиною смерті її шістдесятилітньої матері.

Бучаччанка розповіла, що маму з інсультом госпіталізували до медзакладу. Лікарі запевняли, що усе буде гаразд. Проте 30 жовтня пацієнтка померла.

Після проведення розтину фахівці повідомили, що життя пенсіонерці можна було врятувати при правильному лікуванні. Саме ці слова s стали причиною написання заяви.

Наразі ситуацію вивчають правоохоронці, вилучили історію хвороби, опитують медперсонал. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 140 ККУ.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області