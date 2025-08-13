На Тернопільщині Ford врізався в Audi: є постраждалі

13 серпня 2025 року в селі Підгороднє по вулиці Бережанський сталося дорожньо-транспортне пригода, в результаті якої травмувалися двоє водіїв та пасажирка одного з автомобілів. На місце події виїхали правоохоронці, які встановили, що водій автомобіля марки Ford, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем марки Audi.

Внаслідок аварії травми отримали обоє водіїв та пасажирка автомобіля Ford. Двоє потерпілих були госпіталізовані до лікарні для надання медичної допомоги. Транспортні засоби були поміщені на спецмайданчик, а у водіїв відібрані зразки крові на вміст алкоголю.

Поліція розпочала досудове розслідування та закликає водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникати подібних аварійних ситуацій.