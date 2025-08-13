У Чорткові з’явиться мурал, що оживить постать Каменяра

У Чорткові, біля головного входу до парку культури і відпочинку імені Івана Франка, розпочалися роботи зі створення нового муралу, присвяченого видатному філософу, поету та громадському діячеві, чиє ім’я носить парк. Перші силуети майбутнього мистецького полотна вже з’явилися на стіні будівлі.

Мурал створює юна художниця з Чорткова Анастасія Фаїзова, яка має тонке відчуття кольору та форми. Разом з нею працюють молоді таланти – Денис Гаджала та Вероніка Баб’як. Наставником молодих митців є відомий художник Остап Барановський, який цього разу вирішив залишити більше свободи своїм учням, іноді лише коригуючи та надаючи поради щодо деталей та технік.

Цей мурал стане справжньою прикрасою міста та нагадуванням про творчість Івана Франка. Офіційне відкриття мистецького полотна заплановано на 4 вересня, коли Чортків відзначатиме своє День народження.