На Тернопільщині молодий чоловік під домашнім арештом умудрявся купувати наркотики

27-річного чоловіка з Чорткова затримали з наркотиками. Йому оголосили підозру згідно із статтею 307 Кримінального кодексу.

15 лютого близько 17:30 оперативні працівники відпрацьовували мікрорайони Чорткова. Назустріч їм йшов чоловік, але побачивши наряд, він почав нервуватися й різко змінив напрямок руху.

Його поліцейські попросили зупинитися і при поверхневому огляді виявили два поліетиленових пакети із білою порошкоподібною речовиною. Чортківчанин зізнався, що це амфетамін. Це підтвердила й експертиза – в пакетах було 50 грам наркотичної сировини.

У ході перевірки стало відомо, що підозрюваного уже затримували за наркозлочини наприкінці минулого року, але тоді суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт. Проте це не спинило чоловіка і він продовжив купувати та вживати наркотики.

За останнє правопорушення його затримали згідно із статтею 208 КПК та оголосили підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Встановлюють оперативники осіб, які реалізовують на території Чортківщини заборонені речовини. Триває слідство.

Джерело: ГУНП