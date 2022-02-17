До Чорткова приїде відомий астроном

Чортків відвідає знаний український астроном, астрофізик, космолог, член-кореспондент Національної академії наук Богдан Новосядлий.

Він приїде в межах проекту «ТОП 5 ПЕРСОНалій Чорткова – серія зустрічей із відомими мешканцями міста» з нагоди відзначення 500-ліття Чортківської магдебурії.

Богдан Новосядлий, до слова, уродженець с. Біла (який згодом перебрався до Чорткова)

Відкрита зустріч для усіх охочих відбудеться у музеї-їдальні «Pan Czartkowski» у неділю, 20 лютого, о 17:00. Богдан Новосядлий розповідатиме, як влаштований Всесвіт – доступно, цікаво та місцями дуже навіть романтично

Професор Новосядлий завжди приділяв особливу увагу популяризації науки, вихованню майбутніх поколінь учених астрономів, донесенню результатів роботи та історії Астрономічної обсерваторії Львівського державного університету ім. І.Франка до широкого загалу. Він автор численних науково-популярних статей, виступів, співкерівник міждисциплінарного семінару «Обрії науки». Богдан Степанович був серед членів оргкомітетів і членів журі численних учнівських олімпіад з астрономії як обласних, так і всеукраїнських.

Джерело: Чортківська міська рада