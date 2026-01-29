Італія виділить майже 900 тисяч євро на кіберзахист Тернопільщини

Італія профінансувала масштабну програму з підвищення кіберстійкості Тернопільської області на суму близько 900 тисяч євро.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Італії.

Фінансування стане частиною міжнародної ініціативи Талліннського механізму, мета якої — посилення кіберзахисту України в умовах постійних кібератак з боку агресора.

У межах програми на Тернопільщині реалізують два великі проєкти. Перший передбачає оновлення мережевого та серверного обладнання, що дозволить значно підвищити надійність регіональної цифрової інфраструктури.

Другий проєкт спрямований на створення захищеної мережі з використанням автоматизованих систем безпеки, які працюватимуть за сучасними стандартами кіберзахисту.

Особлива увага буде приділена підготовці фахівців. Співробітників навчать ефективно використовувати нові технологічні рішення, зокрема системи розширеного автоматичного виявлення та реагування на загрози (EDR).

