В Кременеці загорілося сміттєзвалище

В кременецькому урочищі «Ганушівка» на паспортизованому полігоні твердих побутових відходів, виникла пожежа сміття окремими осередками на загальній площі орієнтовно 400 м кв. Саме сміттєзвалище перебуває на балансі КП «Міськводгосп».

Загорання винило 16 лютого близько 14:53 год. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно- рятувального загону Головного управління із залученням 2 од. допоміжної техніки.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Джерело: ДСНС