На Тернопільщині не розминулись два авто: в лікарні опинились четверо жителів двох областей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 серпня на автодорозі М-09, поблизу с. Довжанка Тернопільського району. Десь о 21.30 годин тут відбулось зіткнення автомобілів «WV Golf» та «Opel Vektra».

Внаслідок аварії травмувались і водії і пасажири обох машин. У «WV Golf» знаходились жителі міст Тернополя та Зборова, а в «Opel Vektra» – жителі с. Межиріччя Жидачівського району Львівської області. Потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню та Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.