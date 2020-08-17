11:30 | 17.08.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині не розминулись два авто: в лікарні опинились четверо жителів двох областей

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ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 серпня на автодорозі М-09, поблизу с. Довжанка Тернопільського району. Десь о 21.30 годин тут відбулось зіткнення автомобілів «WV Golf» та «Opel Vektra». 

Внаслідок аварії травмувались і водії і пасажири обох машин. У «WV Golf» знаходились жителі міст Тернополя та Зборова, а в «Opel Vektra» – жителі с. Межиріччя Жидачівського району Львівської області. Потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню та Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.

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