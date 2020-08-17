Відома тернопільська громадська діячка Юлія Мамчак визначилася, з ким піде на вибори

Відома громадська діячка, фахівця з питань екології, публічна багаторічна опонентка діючої влади Тернополя, сильна жінка, сильна особистість, Сильна Людина Юлія Мамчак приєдналася до команди “Сильних людей”.

Так Юлія коротко аргументує власне рішення:

«Близько чотирьох років боротьби проти торф’яних котелень. Протестами, оскарженнями рішень до контролюючих органів і в судовому порядку.

Близько трьох років протидії земельній схемі з будівництва приватного готелю під виглядом академії спорту в парку Національного Відродження. Маючи експертизу, отримавши рішення про скасування містобудівних умов та обмежень, досі не можу «змусити суддів» взяти до уваги докази. Титанічних зусиль коштує кожна протидія незаконним рішенням міської ради.

А нинішнім обранцям на Листопадовій неважливе бажання чи небажання людей мати по сусідству торф’яний зашморг. Депутатам немає діла до парків, якщо питання «обіцяно» бути проголосованим.

Періодично, перед виборами в парламент чи навіть зараз перед місцевими виборами, питання торфу і забудови зелених зон піднімається. Але вибори проходять і обіцянки розчиняються. Коли влада не чує людей і свідомо йде на злочини проти громади – її, як мінімум, треба міняти, а як максимум, – не боятись самим брати відповідальність та ставати владою.

Серед десятків місцевих партій я не побачила таких, які в справжній опозиції до діючої влади Тернополя. Фактично, вона одна. Це – «Сила людей». Різні за віком, характером, місцями роботи, але єдині в бажанні змін на краще для рідного міста!

Це та команда, яка допомагала й підтримувала мене як активістку протягом багатьох років.

Я знаю, що буде нелегко, бо:

– окремі партії та кандидати «переклеюються» на бордах, ще хто зна коли орендованих «Свободою»;

– весь бюджет міста розміром у мільярди і адміністративний ресурс комунальних закладів й установ задіяні для перемоги одного кандидата;

– на мене і на команду «Сили Людей» виливатимуть тони замовлених маніпуляцій, бруду й відвертої брехні як відкриті опоненти, так і ті, хто маскуються під «друзів».

Але я до цього готова! Бо звикла йти правильним, хоч і складним шляхом. Я бачу підтримку тернополян, ціную її та боюсь їх підвести.

У громадському секторі я робила і роблю все, що можу, але цього замало. Неможливо перемогти сильного ворог,а будучи одною. Злагоджена робота однодумців – це шлях до перемоги.

У суспільстві загалом і в Тернополі зокрема великий запит на об’єднання громадських активістів та політиків нової вищої якості.

Закликаю усіх справжніх борців за позитивні зміни в місті долучатись!

Іншого методу зберегти Тернопіль таким, яким його люблю: безпечним для життя, з парками і зеленими зонами, – не бачу.

Щиро вдячна всім, хто допоможе і підтримає. Бачить Бог, завжди і всім, хто звертався, пробувала допомогти.