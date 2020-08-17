Більшість тернопільських лікарів інфікуються COVID-19 не на роботі

У Тернопільській районній лікарні за цей період захворіло 6 медичних працівників, у КНП «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр Тернопільської обласної ради – 10 випадків. Про це розповідає страховий експерт з охорони праці Тернопільського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області Олександр Романюк.

Згідно з проведеними комісією розслідуваннями, переважна більшість гострих професійних захворювань не пов’язана з виробництвом, це сталося у побуті. Що ще раз підтверджує, що берегти себе потрібно не тільки на робочому місці.

Біда не оминула і похилих людей. Як ми знаємо, саме для похилих людей ця інфекція є найбільш небезпечною. Ось і у Петриківському обласному геріатричному пансіонаті зафіксовано вже 63 випадки захворювання, з них – 17 медичних працівників.

Тому працівники Фонду радять страхувальникам та застрахованим особам дотримуватися особистої безпеки, а керівників медичних закладів дбати про своїх працівників, забезпечуючи засобами захисту. І пам’ятати, що профілактичні заходи завжди дадуть результат.

Також працівники Тернопільського відділення постійно спілкуються у телефонному режимі з потерпілими на виробництві, цікавляться їхніми проблеми, допомагають вирішувати соціально-побутові питання, надають консультації, – каже страховий агент.