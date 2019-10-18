13:23 | 18.10.2019
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині під колесами комбайну загинув його водій

Irena 3 Views Прокоментуй!
Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого з поміткою “нещасний випадок” розслідують працівники Зборівського відділення поліції. Аварія трапилася у четвер, 17 жовтня в полі поблизу села Білоголови близько 15:00. Там під колесами комбайну опинився його водій.
 
 
На місце нещастя виїжджала швидка та слідчо-оперативна група. На момент автопригоди на полі був ще й механік. Чоловік каже, що почув крики, а коли підбіг, то помітив, що між переднім та заднім колесом лежить чоловік.
 
 
За попередніми даними, потерпілий зупинив комбайн марки CLAAS LEXION на підйомі і вийшов з нього. В якийсь момент транспорт почав котитися і заднім колесом зачепив комбайнера.
 
 
Чоловіка, 1987 року народження, жителя смт.Поморяни Золочівського району, з політравмою, множинними переломами кісток тазу, стегна та у шоці доправили в реанімаційне відділення. Проте врятувати життя йому медикам не вдалося. На момент нещастя потерпілий був тверезий. Триває слідство.
 
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області

 © Офіційний сайт Національної поліції

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