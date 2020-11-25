Як мешканцю Тернопільщини 500 грн кредиту незаконно переросло в 23000 грн боргу

Судові провадження щодо стягнення невиплачених кредитів – поширене явище в Україні. Дуже часто банки, під час оформлення в них основної картки для отримання виплат навʼязують клієнту ще й кредитку картку. Обгрунтовують це тим, що можна і не користуватися нею, але якщо виникне необхідність, то можна швидко розрахуватись «в кредит».

Якщо ж особа не блокувала цю картку, і все ж таки використала її, і на її думку погасила заборгованість, а банк не пред’являє вимоги погасити кредит, то часто через кілька років приходить позовна заява з астрономічною сумою заборгованості. У таку кредитну пастку потрапив і пан Микола.

Отримавши кредитку картку разом із карткою для виплат, він скористався нею декілька разів, однак не зміг вчасно погасити заборгованість, і внаслідок цього за декілька років, його заборгованість перед банком збільшилася в багато разів. Тому він прийшов до Збаразького бюро правової допомоги (Кременецький місцевий центр з надання БВПД).

Представляти інтереси було доручено фахівцю Збаразького бюро правової допомоги Анатолію Козаку. Після узгодження правової позиції по справі, в судовому провадженні вдалося довести неправомірність нарахування банком процентів та штрафів. Як наслідок, рішенням Збаразького районного суду Тернопільської області від 12.05.2020 року № 598/2494/18 з пана Миколи було стягнуто лише тіло кредиту, а це 500 гривень, замість понад 23 000, які вимагав банк.

Коментує фахівець Анатолій Козак:

Отримуючи кредитну картку, слід звернути увагу на суму кредитного ліміту, зазначеного в документі про отримання кредитної картки. Він має збігатися з сумою отриманого кредиту. Адже часто банк самостійно або в телефонному режимі змінює розмір кредитного ліміту, але фактично такі зміни документом не підтверджені і жодних доказів погодження на це споживача не було. Умови договорів, які розробляються банком, повинні бути зрозумілі усім споживачам і доведені до їх відома, у зв`язку із чим банк має підтвердити, що на час укладення відповідного договору діяли саме ці умови, а не інші.

Довідково:

Відповідно до частини першої статті 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (частина перша статті 1048 Цивільного кодексу України).