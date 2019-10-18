Зразковий кабінет дільничного нині запрацює в Тернополі

Сьогодні, 18 жовтня, о 14:00 год. заплановане відкриття зразкового кабінету дільничного у рамках проекту “Спільними зусиллями до безпечного міста” (бульвар Т. Шевченка, 29 (дільничний пункт поліції №1).

Це буде приміщення з належними умовами, де дільничні офіцери поліції зможуть працювати, у подальшому планується здійснювати спільний прийом громадян. Координатори проекту, члени громадської організації “Центр громадського моніторингу та аналітики” Володимир Шевченко та Ірина Шевченко передадуть поліції оргтехніку, інформаційні стенди.

Дільничний, це та людина, яка є найпершою ланку при діалозі між громадою та поліцією. І забезпечення належних умов для роботи дільничного є запорукою якісного виконання покладених на нього повноважень. Зразковий кабінет дільничного – це перший проект співфінансування громадськості та поліції в Тернополі. Фінансову підтримку для закупівлі необхідної техніки надав міжнародний фонд “Відродження”.

Також заплановано запустити електронний кабінет дільничного, для комунікації із дільничним онлайн.

Крім цього, на заході підпишуть Меморандум про співпрацю поліції та громадських організацій.