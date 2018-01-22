На Тернопільщині під лід провалився автомобіль з людьми

Сьогодні вночі до рятівників звернулися по допомогу — на водоймі с. Теклівка Гусятинського району під лід провалилася машина. У ній були двоє молодих чоловіків.

На лід ставу молодики виїхали ради відчуття екстриму. А незадовго авто з пасажирами зникло під водою – крига не витримала. Один з чоловіків врятувався, вибравшись на берег. Інший потонув.

Пошук затонулого чоловіка і авто рятувальники почали зранку, позаяк в темну пору доби це робити заборонено.

За інформацією прес-служби УДСНС у Тернопільській області.