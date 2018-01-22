Головні Новини Тернополя 

На Тернопільщині береги Збруча з’єднали прапором

Irena 41 Views Прокоментуй!
Сьогодні у Гусятині відбувається свято з нагоди 99-ї річниці з’єднання УНР із ЗУНР. Збруч, який два століття роз’єднував Україну у 1919 став рікою єднання. 
Сьогодні на мості, який з’єднує Гусятин і Чемеровецький район Хмельниччини, делегації обох областей з’єднали дві частини українського стяга, кожна з яких розміром 10х3 м.
На центральному майдані Гусятина відбувся молебень за Україну, покладання квітів до Пам’ятника Незалежності, концерт “Єдина неподільна соборна Україна”.
Керівники обох областей скували символічну карту України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *