На Тернопільщині береги Збруча з’єднали прапором

Сьогодні у Гусятині відбувається свято з нагоди 99-ї річниці з’єднання УНР із ЗУНР. Збруч, який два століття роз’єднував Україну у 1919 став рікою єднання.

Сьогодні на мості, який з’єднує Гусятин і Чемеровецький район Хмельниччини, делегації обох областей з’єднали дві частини українського стяга, кожна з яких розміром 10х3 м.

На центральному майдані Гусятина відбувся молебень за Україну, покладання квітів до Пам’ятника Незалежності, концерт “Єдина неподільна соборна Україна”.

Керівники обох областей скували символічну карту України.