Вийшла друком нова книжка Петра Сороки «Катарський рубаят»

Вийшла друком друга книжка духовних рубаїв під назвою “Катарський рубаят” тернопільського письменника Петра Сороки.

Катарські рубаї – це спроба у віршованій формі викласти істинне вчення Христа, не викривлене і не розділене незліченними конфесіями, вчення, що поширюється на всі сфери людської діяльності й життя загалом.

Катаризм – релігійна течія, що проповідує абсолютну доброту, любов і милосердя, віру в Доброго Отця Небесного і Матінку Божу – Царицю Неба і Землі. Середньовічні катари були менестрелями і лицарями, що поклонялися Прекрасній Дамі, знищені зловісною римською інквізицією, вони розпорошилися по всій Європі й частина їх осіла у Галичині. Звідси особливий інтерес до відродження цієї течії.

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