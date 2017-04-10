На Тернопільщині поліцейські провели справжню спецоперацію

В Заліщицький відділ поліції звернувся житель Львівської області. Чоловік повідомив, що у нього викрали банківську картку, в подальшому з якої зняли 8000 гривень.

За словами заявника, він працює далекобійником. 5 квітня чоловік направлявся з Дніпропетровської області в Голландію з доставкою товару. Під час чергової зупинки до нього підійшов невідомий молодик. Хлопець спитав водія, чи не підвезе його до Львівської області. Чоловік погодився.

У Заліщиках, під час перепочинку водія, попутник викрав банківську картку, яку кермувальник залишив в автомобілі. Зловмисник відразу пішов до найближчого банкомату. Кошти в сумі 8 000 гривень зняв без проблем, оскільки напередодні підглянув пін-код власника картки.

Підозрюваний викликав в райцентр таксі та направився до обласного центру. Викрадені кошти витратив на власні потреби.

У ході проведення оперативно – розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Парубок 1995 року народження, уродженець Запоріжжя. Йому загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває слідство.