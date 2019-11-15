“Паспорт і робота в Канаді — за 30 днів”: у Тернополі засуджений за шахрайство виплатить потерпілим 190 тис. грн
Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Дмитра Ш. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 23 жовтня 2019 року, яким Дмитра Ш. визнано винним за ч.1, 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно) та засуджено до 3 років позбавлення волі, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.
Також судом задоволено цивільні позови потерпілих та стягнуто з Андрія Ш. на їх користь 190 тис. 716 грн.
Як встановлено місцевим судом, наприкінці 2017 року 31-річний Андрій Ш. через соціальні мережі познайомився з особою на прізвище Кушнір, який запропонував йому займатися рекламою та допомагати людям оформлювати документи для виїзду та працевлаштування у Канаді. З цією метою Кушнір на платформі онлайн-оголошень OLX розміщував повідомлення “Паспорт і робота в Канаді — за 30 днів”, а обвинувачений повинен був працювати з клієнтами.
Таким чином, що у період із 12 грудня 2017 року по 25 травня 2018 року Андрій Ш. пообіцяв офіційне працевлаштування й оформлення паспорта громадянина Канади п’ятьом жителям Тернополя та отримав від потерпілих 3 тис. доларів США та 2 тис. євро, що за курсом Національного банку становило 190 тис. 716 грн. Крім того, від одного із потерпілих він отримав 17 тис. 640 грн. за квиток на літак.
Під час розгляду справи у місцевому суді та суді апеляційної інстанції обвинувачений вини не визнав і пояснив, що через скрутне матеріальне становище гроші у потерпілих справді позичав, про що написав розписки. Але грошові кошти та допомога з виїздом за кордон між собою не пов’язані. Жодних шахрайських дій потерпілим він не вчиняв. Питання виїзду за кордон вивчав самотужки: заходив на сайт посольства Канади, вивчав алгоритм подачі документів.
У поданій апеляційній скарзі та доповненнях до неї захисник обвинуваченого просив вирок суду скасувати, а кримінальне провадження закрити у зв’язку з відсутністю в діях його підзахисного складу кримінального правопорушення, або призначити Андрію Ш. покарання, не пов’язане з позбавленням волі.
Заслухавши суддю-доповідача, пояснення обвинуваченого та його захисника, думку прокурора s потерпілих, дослідивши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення і підстав для його скасування немає, а тому апеляційну скаргу захисника Андрія Ш. слід залишити без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін.
Довідково: санкція статті 190 передбачає:
покарання
ч. 1
ч. 2
штраф
до 50 н/оподатк. мінімумів доходів громадян
від 50 до 100 н/оподатк. мінімумів доходів громадян
громадські роботи
до 240 годин
—
виправні роботи
до 2 років
від 1 до 2 років
обмеження волі
—-
до 5 років
позбавлення волі
—
до 3 років