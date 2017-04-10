Де тернополяни залишили чотири мільйони

8 квітня, відбувся обласний сільськогосподарський ярмарок, на якому жителі міста та області могли придбати якісну сільськогосподарську продукцію та товари виробників переробних підприємств Тернопільщини.

На чотирьох майданчиках у Тернополі – на вул. Дружби – Миру, вул. С. Бандери, 15, вул. Протасевича, 12, (масив «Східний») та вул. Л. Курбаса (майданчик біля ринку «Галицький»), де, власне, відбувався передвеликодній сільськогосподарський ярмарок, представили свою продукцію близько 155 товаровиробників.

«Передвеликодній ярмарок одночасно відбувався у чотирьох місцях. Ми зібрали аграріїв з усієї області і за кожним місцем закріпили по чотири-п’ять районів, – зазначив директор Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Віталій Луй. – Провідні аграрії області перед Пасхою пропонували придбати якісну продукцію до святкового столу. На ярмарку було представлено м’ясну продукцію, яйця, молочну продукцію, цукор, крупи, зерно, овочі. Для нас було дуже важливо, щоб кожен скористався цією нагодою, адже на Тернопільщині вирощують та виробляють те, що смачне і корисне до споживання».

У підсумку, за даними департаменту АПК, наторгували на ярмарку на суму – 4,4 млн грн.