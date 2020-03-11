На Тернопільщині призупинили навчання у школах, дитсадках та вищих навчальних закладах. Офіційно

До уваги батьків, учнів, студентів у Тернопільській області тимчасово призупинили навчальні заняття з 12.03. по 03.04.2020 включно. Відповідний наказ, який сьогодні прийняли на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, підписала начальник управління освіти та науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.

Рішення щодо навчального процесу у садочках, школах і вишах Тернополя наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні уряд запровадив загальнонаціональний карантин, аби запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції.