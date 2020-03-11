18:00 | 11.03.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Дати проведення пробного ЗНО будуть перенесені

Irena 0 Views Прокоментуй!

Інформацію про дати проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання буде повідомлено додатково. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, у відповідь на інформацію ЗМІ про перенесення дат проведення пробного ЗНО.

Як відомо, 11 березня в Україні та Києві оголошено про вжиття протиепідеміологічних заходів, що мають на меті упередження від можливого розповсюдження захворювання на коронавірус в Україні.

Зокрема, одним з основних пунктів заходів, що будуть реалізовані на території держави, є введення карантину в закладах освіти строком на три тижні – до 03 квітня.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *