Дати проведення пробного ЗНО будуть перенесені

Інформацію про дати проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання буде повідомлено додатково. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, у відповідь на інформацію ЗМІ про перенесення дат проведення пробного ЗНО.

Як відомо, 11 березня в Україні та Києві оголошено про вжиття протиепідеміологічних заходів, що мають на меті упередження від можливого розповсюдження захворювання на коронавірус в Україні.

Зокрема, одним з основних пунктів заходів, що будуть реалізовані на території держави, є введення карантину в закладах освіти строком на три тижні – до 03 квітня.