20:10 | 11.03.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільські студенти переходять на дистанційне навчання

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У Тернопільському національному економічному університеті  через  введення обмежувальних заходів для запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19  та з метою безперервності освітнього процесу переведено студентів денної та заочної форм навчання, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації та підготовчого відділення, на період з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р. з контактної (лекції і практичні заняття) форми навчання на дистанційне навчання з використанням платформи “Moodle” та інших інформаційно-комунікаційних технологій.

Також в університеті обмежено проведення масових заходів з 12.03.2020 р. до 03.04.2020 р., – про це повідомляють у навчальному закладі.

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