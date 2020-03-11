Тернопільські студенти переходять на дистанційне навчання

У Тернопільському національному економічному університеті через введення обмежувальних заходів для запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19 та з метою безперервності освітнього процесу переведено студентів денної та заочної форм навчання, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації та підготовчого відділення, на період з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р. з контактної (лекції і практичні заняття) форми навчання на дистанційне навчання з використанням платформи “Moodle” та інших інформаційно-комунікаційних технологій.

Також в університеті обмежено проведення масових заходів з 12.03.2020 р. до 03.04.2020 р., – про це повідомляють у навчальному закладі.