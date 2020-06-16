На Тернопільщині розпочали формувати літопис нинішнього незвичайного часу

Державний архів Тернопільської області започатковує формування архівної колекції документальних матеріалів, ініціативного документування подій, пов’язаних з пандемією через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

✔️Мета проєкту – документування змін, що відбуваються з мешканцями нашого регіону, аби зберегти ці історичні свідчення для наступних поколінь і спільними зусиллями створити літопис нинішнього незвичайного часу. Архівування цих матеріалів відбуватиметься на спеціально створеному порталі на веб-сайті архіву, доступ до якого буде вільним.

🟢Можна надсилати світлини, відеозаписи, щоденникові записи, а також фрагменти листування з електронної пошти, смс-повідомлень з особистими переживаннями і думками, спогадами та історіями, пов’язаних з пандемією, які можливо і дадуть відповіді на ці питання. Різноманітність форм і жанрів тільки вітається.

🔎Матеріали формуватимуться у створеній спеціально групі #CORONAрхів у соцмережі Facebook. Надсилати потрібно на електронну пошту: vfnafd_archive_te@arch.gov.ua з приміткою CORONAрхів.