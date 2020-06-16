У парку «Загребелля» зрізуватимуть сухостійні дерева

Зрізання дерев у Тернополі завжди викликає значне занепокоєння серед громадськості. Щоб попередити численні звернення стосовно правомірності порізки дерев у парках Тернополя Державна екологічна інспекція у Тернопільській області повідомляє тернополян, що у відповідності до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах та Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах у регіональному ландшафтному парку «Загребелля» проводитиметься зрізка дерев.

Комісійним обстеженням паркових насаджень, які прилягають до вулиць Бережанської, Львівської, Чумацької міста Тернополя, за участю Інспекції, у червні 2020р. у згаданому парку виявлено понад 430 хворих, сухостійних, безлистих дерев, а також аварійних, які створюють небезпеку. Такі дерева несуть потенційну загрозу відвідувачам парку, а тому їх усіх буде зрізано щоб попередити можливі наслідки при погіршенні погодних умов, зокрема, посиленні вітру.

Одночасно, з метою недопущення зменшення площ зелених насаджень, Інспекція постійно ставить вимогу перед органами місцевого самоврядування та балансоутримувачами зелених насаджень здійснювати компенсаційні висадження дерев у кількості не меншій від видалених.

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