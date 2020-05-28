На Тернопільщині серед перших протестованих ІФА-тестами у десятьох виявлено антитіла до вірусу SARS-CoV-2

На Тернопільщині у десятьох серед 85 осіб завдяки тестуванню біоматеріалу методом ІФА виявлено антитіла до класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2. Такі дані оприлюднили сьогодні, 28 травня, у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Нагадаємо, що в області запустили тестування на коронавірусну інфекцію методом ІФА, що дозволить охопити більше людей.

Як повідомив начальник УОЗ Володимир Богайчук, тестування методом ІФА є безкоштовним, так само як і ПЛР.

Тестування методом ІФА дає більшу точність та вищу достовірність результату в порівнянні з експрес-тестом. Вони призначені лише для професійного використання у медлабораторіях та лабцентрах. Цей додатковий механізм тестування методом імуноферментного аналізу використовуватимуть паралельно з ПЛР.

Наразі в наявності є два апарати в Тернополі, п’ять у районах та п’ять в лабцентрі. Очікується ще один апарат.

Як наголосила Головний державний санітарний лікар Тернопільської області, в.о. директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Оксана Чайчук, «тестування може виявляти не лише факт зараження на коронавірус, а й тих, хто вже перехворів ним». За її словами, за добу один апарат методом ІФА дозволяє зробити 800 досліджень.

Володимир Богайчук додав, що тестування ІФА – це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість визначити хворих та тих, хто вже перехворів на COVID-19.

Довідково

Імунноферментний аналіз (ІФА) – це імунологічний метод для визначення наявності певних антигенів, шляхом реакції антиген-антитіло.