Суд у справі смерті 12-річного тернополянина Романа Кулака перенесли увосьме

Суд у справі 12-річного Романа Кулака з Тернополя, який помер через заворот тонкого кишечника у Жидачівській районній лікарні на Львівщині, мав відбутися у березні в Миколаєві Львівської області. Відтак ще кілька засідань мали провести у квітні.

Проте через запровадження карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу, жодне з засідань так і не відбулося. Смерть хлопчика пов’язують із халатністю лікарів.

Тато загиблого хлопчика Володимир Кулак вважає, що суд не відбувається “завдяки” адвокату хірурга та інфекціоністки, які є обвинуваченими. Про це Володимир Кулак пише на своїй сторінці у Facebook:

Друзі, ви всі знаєте, що вже неодноразово за час карантину, вже вісім засідань не відбулося по причині відсутності адвокатів хірурга, винного у смерті мого Сина Романа, – пише Володимир Кулак. – І ось, “Шило вилізло з мішка”. Бо з одного боку, ігноруючи судові засідання по факту смерті мого Сина Романа.

Мицик, спокійно і навіть без маски, нічого не боячись, являється в інші… і ЗАСІДАННЯ ТАМ ВІДБУВАЮТЬСЯ І КРИМІНАЛЬНІ.. відбуваються, бо там у нього ціль інша, а ще там йому вигідно, бо захищаючи інтереси журналістики радіо “СВОБОДА” можна самому попіаритись перед телекамерами!! Навіть загальноукраїнськими… в камеру йому давно потрібно..

Він плює на закони і людські норми, напевно що від своєї безкарності, не боїться публічно спокійно давати коментарі на камеру в суді, навіть пише пости на своїй сторінці у ФБ..

Мицик Олег!,а де честь??!! ДЕ СОВІСТЬ??!!

Так не можна.. Ви ж теж батько!! Чи Ви не людина?

Хто ви?! адвокат зла?!

для мене він втратив людську подобу після цього…((

Боже! Господи! Сину мій! Люди! Друзі!

Допоможіть побороти це зло, для якого ні ЗАКОН Божий, ні закон України не писаний??!!

Ця особа… вже два з половиною місяці зриває всі наші судові засідання бо КАРАНТИН.. і саме цим покриває злочинців, бо він і Ко, не являючись в судові засідання, дозволили обвинуваченому уникнути продовження запобіжних заходів..!! а також, відстороненому хірургу, приступити два місяці тому, 27 березня до “роботи”, який перед тим був 9 місяців відсторонений…

Нагадую від 18 березня в судовому процесі смерті мого сина Романа через відсутність Мицика і ко.. не відбулося вже вісім засідань.. бо він і його “компашка”.. постійну шлють в суд різноманітні абсурдні клопотання, що у зв’язку з епідемією і карантином, а вони тим більше в зоні ризику, їм більше 50 років, тож вони аж ніяк, не можуть явитися в суд.. бо бояться.. і цим самим вони дозволили злочинцю приступити до роботи ( цим самим він і його Ко.. теж вчинили злочин!!)

ті хто мали б працювати в рамках ЗАКОНУ.. його порушуть і роблять так як їм вигідно для себе.

ЛЮДИ! ДОПОМОЖІТЬ!! Навести порядок у цих Авгієвих стайнях. Бо ж ми всі в одному човні!