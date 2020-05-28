14:25 | 28.05.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільська університетська лікарня отримала гуманітарну допомогу з Америки

Irena 0 Views Прокоментуй!

Медичний інвентар для ортопедичного відділення передали зі штату Огайо, Клівленд-Парма (США). Допомогу отримав завідуючий відділенням Лікар ортопед-травматолог Сергій Гаріян.

  •  “Щиро вдячні за благодійну ініціативу Вадиму Кашицькому та Андрію Мосулі, які за власний рахунок придбали необхідний при ортопедичних травмах інвентар, у якому сьогодні є потреба у нашій лікарні. Дякуємо також Олегу Лісковському, який організував безкоштовну доставку із Сполучених Штатів Америки до України, зокрема, до Тернополя. Сподіваємося й надалі на співпрацю щодо благодійних ініціатив та гуманітарної допомоги з нашою лікарнею”, – зазначив заступник генерального директора КНП “Тернопільська університетcька лікарня” Василь Мосула.

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