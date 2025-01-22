На Тернопільщині судитимуть військового за вбивство трьох жінок

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони скерували до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного військовослужбовця військової частини за фактом умисного вбивства та закінченого замаху на умисне вбивство (п.1, п.5 ч.2 ст.115 та ч. 2 ст. 15 п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням встановлено, що у серпні 2024 року на центральній вулиці одного із сіл Збаразької громади на Тернопільщині обвинувачений напідпитку здійснив кілька пострілів у напрямку людей.

Як наслідок дві жінки, віком 42 і 78 років, загинули на місці події, а ще одна 86-річна потерпіла померла в лікарні. Поранення також отримали ще четверо місцевих мешканців.

Наразі військовий перебуває під вартою. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.