На Тернопільщині священник-капелан відвідав в’язнів

За два тижні до Великого Посту Церква закликає до особливої уваги до в’язничного служіння. Відповідно до постанови п’ятдесят першої сесії Синоду єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ (Чортків, 13-14 липня 2010 року Божого) було прийнято рішення в Неділю про блудного сина присвячувати особливу увагу душпастирській опіці в’язнів.

15 лютого, у свято Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, напередодні Неділі про Блудного сина, засуджених жінок Збаразької ВК №63 відвідали: в’язничний капелан установи о. Омелян Колодчак з вокальним гуртом «Пшеничне перевесло» з Тернополя. Захід розпочався зі спільної молитви і Чину освячення Стрітенських свічок, які отець Омелян привіз для ув’язнених. Запаливши свічку, він запалив вогнем інші свічки, наголосивши, що Господь є Світлом, яке просвічує кожну людину, Світлом для світу. Сьогодні, через це світло свічки Господь приходить до кожної з вас, – звернувся отець до жінок, – щоб зігріти вас своїм теплом і просвітити. Бо там де Бог, там немає темряви. Для Господа не існує перешкод: ні мурів, ні колючого дроту. Старець Семеон зустрічає Ісуса, побачивши в ньому спасіння для всього світу. Ісус сьогодні приходить до вас, щоб укріпити вас у вірі і просвітити розум і душу, даруючи надію на спасіння. Напередодні Неділі про Блудного сина Господь, як люблячий батько, з розпростертими обіймами приймає кожного, хто щиро розкаюється і повертається до нього.

Пізніше для засуджених жінок гурт «Пшеничне перевесло» подарував духовно-патріотичну частину програми з піснями, переплітаючи її віршами тернопільської поетеси Лесі Любарської в авторському виконанні, продовживши свій виступ естрадно-розважальною програмою. Завершився захід Молитвою за Україну і многоліттям для всіх присутніх.

На прощання отець роздав всім присутнім образочки.

Напередодні для ув’язнених було відкрито оновлений сектор для вперше засуджених жінок, який урочисто відкрив Начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Дзюдзь Михайло. Захід розпочався з молитви. Опісля священики о. Омелян Колодчак і о. Володимир Борис освятили оновлене приміщення. Це гуртожиток для проживання європейського типу з усіма зручностями і зал для виховної роботи, де жінки зможуть себе комфортно почувати.

повідомила Надія Тхір