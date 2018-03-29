«Чортківська офензива: історичні паралелі»

Чортківська офензива є знаковою подією в ході національно-визвольних змагань 1917-1921 років та вписана у воєнну історію України. Звістка про перемогу УГА під Чортковом огорнуло українців Галичини суспільним піднесенням, що надихало рідне військо на подальші перемоги.

У 2019 році виповнюється 100-а річниця Чортківської офензиви – однієї з найзначніших наступальних операцій, що здійснила Галицька армія під час польсько-української війни в Галичині 1918-1919 рр.

У ході конференції обговорювалися питання щодо відзначення 100-річного ювілею. Варто зауважити, що до Верховної Ради України подано проект Постанови Верховної Ради України «Про відзначення 100-ї річниці Чортківської офензиви», що дозволить належним чином організувати відзначення Чортківської офензиви на державному рівні, наголосивши на історичній вазі Чортківського прориву УГА, та встановити меморіальний комплекс у місті Чорткові, присвячений героїчній боротьбі за незалежну українську державу під час визвольних змагань цього періоду.

Також під час дискусій та обговорень були проведені історичні паралелі між воєнною ситуацією та воєнними подіями у 1917-1921 роках і теперішніми подіями на сході України.