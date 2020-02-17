17:11 | 17.02.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На карантин в Тернопільську область привезуть майже 100 людей з Китаю

Irena 5 Views Прокоментуй!
 
Через три дні, 20 лютого в санаторій Медобори, що в селі Конопківка біля Микулинець на Тернопільщині, привезуть 98 евакуйованих з Китаю людей.

Гостей з країни, де панує коронавірус, привезуть на обсерваційні заходи на 14 днів. У дорозі евакуйованих із «Піднебесної» буде супроводжувати поліція. Про приїзд людей журналістам «Тернополян» стало відомо із власних джерел. 

Що цікаво, всі голови ОДА в Україні відмовилися приймати евакуйованих, однак Тернопільщина не побоялася ризику та дала згоду на прихисток для приїжджих.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *