На Тернопільщині триває грибний бум — майстер-клас від Олександра Столярова (фото)

Два тижні на Тернопільщині триває грибний бум.(ф.1). Одночасно сипануло декілька різновидностей грибів, як цілком їстівних, так і неїстівних та й отруйних також. Народ масово попрямував до лісу. Іноді здавалось, що проходить по лісі демонстрація. Гребуть все підряд!



Зустрів у лісі мужика, у якого в целофановому пакеті з білими і підберезниками змішані були бліда поганка і загально відомі червоні мухомори. Насилу примусив викинути все. І такий горе грибник, напевне, не один, бо зустрічав багато грибних пеньків, що стирчали з вульви(ф.2). Це зрізи блідної поганки. Беруть їх, плутаючи з молодими печерицями лісовими, чи сивульками (рядовками сірими). Ця вульва характерна і для всіх мухоморів.



Зараз знов дощики пройшли, значить, бум повториться і збільшиться ймовірність отруєння. Особливо небезпечні молоді гриби, що ще не встигли проявити ознак виду (ф.3). Розпізнати їх тяжкувато часом і професіоналу.



З’явились вже і літні опеньки (їх ще трав’яними називають). Недосвідчені ж грибники гребуть до своїх корзин несправжні (ф.4).

Різко збільшилась кількість людей (більш обережних), що звертаються за консультаціями. За перший бум давав їх до десятка у ФБ і по телефону. Завжди наголошував і ще раз наголошую.

Зрозумійте фото, найчастіше, не якісне, а тим більше словесний опис не дає повної потрібної інформації для визначення виду гриба! У цих випадках легко помилитися навіть грибному маестро. Вірте лише досвідченим грибникам, які можуть потримати гриб, що вас цікавить у руках, та ще й понюхати його, а іноді й покуштувати. Не менш важливо їм знати в якому лісі гриб виріс.

Та найкраще – кладіть у свою корзину лише те, в чому ви самі повністю впевнені. Я, наприклад, збираю гриби вже пів століття, маю солідний досвід і знання, але до цього часу не беру зовсім широченну групу грибів – павутинників. Вони настільки різноманітні , що часом їстивний і ортруйний між собою дуже схожі. Людину, яка б знала їх, я не зустрів, а література не дає повної впевненості, тому й не беру. Бережіться, хто досвіду не має! Життя дорожче за пательню смажених грибів!

Олександр Столяров