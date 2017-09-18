На Тернопільщині троє чоловік катували бабусю

У Чортківському районному суді продовжиться розгляд справи щодо розбійного нападу на пенсіонерку.

19 вересня 2017 року о 15 год. 30 хв. колегія суддів Чортківського районного суду Тернопільської області під головуванням судді Квятковської Л.Й. продовжить розгляд кримінального провадження №596/927/17 щодо обвинувачених Сергія У., Костянтина П. та Володимира Л. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений організованою групою).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 лютого 2017 року обвинувачені приїхали у м. Хоростків Тернопільської області. Зупинившись неподалік житлового будинку потерпілої Марії В., сховали обличчя масками типу “балаклава” та через вікно проникли до будинку. Пенсіонерку зв’язали та завдали декілька ударів по обличчю. Потім, погрожуючи розжареної праскою, вимагали показати сховок із грошима.

Вбачаючи реальну загрозу власному здоров’ю та життю, жінка все виконала. Таким чином, потерпілій було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму понад 416 тис. 214 грн.