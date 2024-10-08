06:56 | 10.10.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Тернополі розпочинається набір слухачів на навчання в «Університет третього віку»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Стартує набір слухачів на новий навчальний курс в «Університет третього віку» для людей поважного віку Тернополя. У рамках курсу учасники зможуть отримати нові знання та навички з комп’ютерної грамотності, практичної психології, вивчення іноземних мов тощо.

Набір проводиться на наступні факультети:

  • практична психологія;
  • комп’ютерна грамотність;
  • спорт, краса та здоров’я;
  • англійська мова;
  • польська мова;
  • факультет крою та шиття.

Для того, щоб стати студентом «Університету третього віку», громадянам старшого віку (ВПО, особам з інвалідністю) потрібно бути відвідувачем центру та звернутися в  Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення за місцем проживання/перебування. Послуга «Університет третього віку» запроваджена у відділенні денного перебування та працює у Тернополі від початку 2019 року.

Подати заявку на участь можна за адресою вул. Миколи Лисенка, 8. Або за телефонами: (0352)22-02-62, 22-02-52 або 067 530 59 40.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *