У Тернополі розпочинається набір слухачів на навчання в «Університет третього віку»

Стартує набір слухачів на новий навчальний курс в «Університет третього віку» для людей поважного віку Тернополя. У рамках курсу учасники зможуть отримати нові знання та навички з комп’ютерної грамотності, практичної психології, вивчення іноземних мов тощо.

Набір проводиться на наступні факультети:

практична психологія;

комп’ютерна грамотність;

спорт, краса та здоров’я;

англійська мова;

польська мова;

факультет крою та шиття.

Для того, щоб стати студентом «Університету третього віку», громадянам старшого віку (ВПО, особам з інвалідністю) потрібно бути відвідувачем центру та звернутися в Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення за місцем проживання/перебування. Послуга «Університет третього віку» запроваджена у відділенні денного перебування та працює у Тернополі від початку 2019 року.

Подати заявку на участь можна за адресою вул. Миколи Лисенка, 8. Або за телефонами: (0352)22-02-62, 22-02-52 або 067 530 59 40.