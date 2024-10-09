На Тернопільщині вже понад 10 днів шукають 38-річну Галину

❗️Увага, тернопільські поліцейські розшукують 38-річну місцеву мешканку❗️

Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Остапович Галини Петрівни 1986 року народження жительки обласного центру. Жінка 27 вересня вийшла з дому і назад не повернулася.

🔴Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили тернополянку чи знаєте про її місцеперебування, телефонуйте за номером: (0352) 27-11-70 або на спецлінію 102.