З татуюванням у вигляді дракона та меча, – поліцейські просять допомогти упізнати загиблого чоловіка

Поліцейські встановлюють особу чоловіка, тіло якого виявили у струмку на Тернопільщині

Співробітники Зборівського відділення поліції встановлюють особу чоловіка, тіло якого 8 жовтня виявили в струмку у селі Нище, Зборівської територіальної громади. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого експерт не виявив.

Прикмети невідомого: на вигляд 45-55 років, ріст 165-170 см, середньої тілобудови, волосся чорне з сивиною. Був одягнутий в синю куртку, чорні штани та кросівки, сіру кофту й білу з чорним футболку. Жодних документів біля тіла поліцейські не виявили.

На лівому плечі татуювання у вигляді дракона, а на руці набита група крові та меч.

Поліцейські звертаються до жителів Тернополя та області допомогти встановити особу загиблого.

Можливо ви уже тривалий час не бачили свого сусіда, родича чи знайомого, тоді телефонуйте у Зборівське відділення поліції №2 за номером 0687026402 або на спецлінію “102”.